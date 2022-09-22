Бодров значения не предал: происходящее в Кармадонском ущелье вызвало оторопь

Ровно 20 лет назад в Кармадонском ущелье случилась страшная трагедия. Из-за горного селя под глыбами льда оказались погребены 125 человек. Среди них была и съемочная группа фильма «Связной», режиссером которого стал Сергей Бодров-младший.

До сих пор многие задаются вопросом о том, можно ли было предотвратить случившееся. Версии выдвигаются самые разные, но отдельного внимания заслуживает история, рассказанная режиссером Ярополком Лапшиным.

В сентябре 2002 года он находился неподалеку от команды Бодрова и снимал свой проект «Сель», который изначально назывался «Здравствуй, брат!». Сюжет ленты сводится к тому, что целое село погибает из-за сошедшей с горы лавины.

Сегодня такое совпадение вызывает оторопь, но тогда ни Бодров, ни Лапшин не придали значения тому, что теперь многие трактуют не иначе как предостережение и недобрый знак. После трагедии режиссер не раз говорил о том, что ему непросто осознавать, какая мистическая связь есть между его проектом и невыпущенным фильмом Бодрова.