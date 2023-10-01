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Бодров в гробу перевернулся: фильм «Брат-3» разнесли в пух и прах

1 октября 2023 06:45
Бодров в гробу перевернулся: фильм «Брат-3» разнесли в пух и прах

Создатели покусились почти на святое.

В российский кинопрокат 23 ноября выходит фильм «Брат-3». Однако он не имеет ничего общего с культовыми фильмами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». С новой картиной их не связывает ничего: ни актеры, ни сюжет, ни место действия. Нового «Брата» снял Валерий Переверзев, и это его первая проба пера в мире большого кино.

Главные роли достались рэперу Птахе, Оливье Сиу, Александре Вознесенской и Василию Карпенко, а также братьям Владимиру и Юрию Торсуевым и Эрику Робертсу. Действия будут происходить в Тамбове в начале нулевых. В центре сюжета — бандитские разборки.

Несмотря на то, что фильм еще никто не видел, его уже критикуют и артисты, и поклонники. Люди считают, что создатели покусились на святое.

«Просто попытка собрать денег на имени легендарного фильма», «Спекуляция какая-то и кощунство на памяти фильмов с Бодровым», — написали в Сети.

Фото: Кадр из фильма «Брат 2» (2000)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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