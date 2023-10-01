Бодров в гробу перевернулся: фильм «Брат-3» разнесли в пух и прах

В российский кинопрокат 23 ноября выходит фильм «Брат-3». Однако он не имеет ничего общего с культовыми фильмами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». С новой картиной их не связывает ничего: ни актеры, ни сюжет, ни место действия. Нового «Брата» снял Валерий Переверзев, и это его первая проба пера в мире большого кино.

Главные роли достались рэперу Птахе, Оливье Сиу, Александре Вознесенской и Василию Карпенко, а также братьям Владимиру и Юрию Торсуевым и Эрику Робертсу. Действия будут происходить в Тамбове в начале нулевых. В центре сюжета — бандитские разборки.

Несмотря на то, что фильм еще никто не видел, его уже критикуют и артисты, и поклонники. Люди считают, что создатели покусились на святое.