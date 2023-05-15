Бодров пошел против Балабанова: не поверите, куда пропал Данила Багров после Америки

История Данилы Багрова обрывается на том моменте, когда он летит из США в Москву. Фанаты «Брата 2» до сих пор гадают, как потом сложилась судьба культового героя. Логично предположить, что дальнейшая участь Данилы незавидна. Багров возвращается в Москву, где его ждет бандит Белкин. Он жив и здоров, его группировка на месте.

Кроме того, у возлюбленной Данилы Ирины Салтыковой стоит жучок, который прослушивает ее телефон. При вылете из Штатов Багров звонит ей и просит заказать столик в «Метрополе». Салтыкову в этот момент прослушивали, и нет сомнений, что бандиты приняли информацию к сведению. То есть, согласно логике Алексея Балабанова, Багров был обречен, ведь по возвращении в Москву его ждала верная смерть.

Однако исполнитель этой роли Сергей Бодров пошел против режиссера и переписал жизненный сценарий Данилы. Персонаж появляется в картине «Сестры» в одной из сцен, и видно, что он вполне процветает. Имя героя не называется, но отсылку к Багрову трудно не заметить.

Вот что об этом пишут пользователи Сети: «Бодров сам в интервью рассказывал, что таким образом хотел поставить точку в истории своего персонажа, и в „Сестрах“ — именно Данила Багров», «В „Сестрах“ при его появлении начинает играть „Полковник“. Жирнее намека не придумать».