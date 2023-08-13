Имя самой яркой российской актрисы давно не секрет: Бодров успел выбрать ее среди тысяч

При жизни Сергей Бодров-младший стал не только выдающимся актером, но и смог успешно дебютировать как режиссер. Его фильм «Сестры» собрал множество премий. К работе над картиной постановщик подошел со всей ответственностью: он сам написал сценарий и лично следил за пробами.

Сняться у Бодрова мечтали многие девочки-подростки. Каждый день кастинг проходили до 300 юных актрис, в том числе довольно известных. Но звезд режиссер сразу отметал. Он искал оригинальную девушку, которая будет отличаться от всех. И когда Бодров увидел Оксану Акиньшину, то понял, что нашел идеальную героиню.

Она же в свои 15 лет и не собиралась сниматься в кино, а на пробы пришла вместе с подругами из модельного агентства. Акиньшина была типичным непокорным подростком и даже не стала наряжаться на кастинг. Когда Бодров увидел ее в кадре, то сказал, что перед ним одна из самых ярких будущих российских актрис.

Его пророчество сбылось. С фильма «Сестры» началась звездная карьера Акиньшиной, которую теперь знают миллионы россиян.