Бодибилдеры позавидуют: гляньте, что стало с Соней Рей из «Мятежного духа» в 57 лет

Катрин Фулоп прославилась на весь мир как Соня Рей из молодежного сериала «Мятежный дух». Героиню ставили в один ряд с горячей мамой Стифлера из «Американского пирога», ведь она обладала такой же невероятной сексуальностью и шикарными данными.

Сегодня аргентинской актрисе 57 лет. Фулоп почти не изменилась с момента выхода «Мятежного духа». Она не просто сохранила свою отменную фигуру, но даже сделала ее более совершенной. Катрин активно занимается спортом, что помогает ей поддерживать отменную форму. В соцсетях актриса часто делится своими видео и фото с тренировок, где она лихо выполняет силовые упражнения на зависть любому бодибилдеру. Подписчики в восторге от звезды, которая подает им отличный пример.

Фулоп не раз признавали самой красивой актрисой Венесуэлы. Однако личная жизнь Катрин долго не складывалась. Первый муж изменял ей, а со вторым она не сразу достигла понимания. На какое-то время пара расставалась, но вскоре сошлась снова. Во втором браке Фулоп родила двоих детей. Сегодня семья проживает в Буэнос-Айресе.