Боди-хоррор от DC и ИИ-маньяк: 5 самых ожидаемых ужастиков 2026 года, которые нельзя пропустить

На конец 2025-го не запланировано крупных премьер в жанре хоррора, и поклонники могут начать жаловаться на «голод». Но нужно лишь немного потерпеть.

Следующий год обещает настоящий урожай ужастиков, среди которых — и продолжения культовых франшиз, и смелые эксперименты, и даже неожиданные смеси разных жанров. Мы собрали 5 проектов, о которых уже говорят громче всего.

«Изгоняющий дьявола» — новая глава легенды

Дата выхода: 13 марта 2026

История, которая напугала целое поколение зрителей в 1973-м, возвращается — но теперь в руках мастера хоррора Майка Флэнегана («Доктор Сон»). Его «Изгоняющий дьявола» не связан напрямую с последним фильмом франшизы — «Верующий».

Он обещает совершенно иной взгляд на тему одержимости и демонических сил. Подробности сюжета тщательно скрывают, но, учитывая стиль режиссера, можно ожидать психологический кошмар, в котором мистика переплетается с драмой о человеческой уязвимости.

«Возвращение в Сайлент Хилл» — кошмары из тумана

Дата выхода: 22 января 2026

Фанаты видеоигр Silent Hill давно ждали: экранизация второй части считается чуть ли не идеальным выбором. В центре сюжета — Джеймс, получивший загадочное письмо от своей покойной возлюбленной Марии с просьбой о встрече.

Он отправляется в проклятый город, где за густым туманом скрываются ужасы, размывающие грань между реальностью и безумием. Монстры, галлюцинации и чувство обреченности превращают каждую минуту в испытание.

«Глиноликий» — боди-хоррор во вселенной DC

Дата выхода: 2026, точная дата уточняется

Да, вы не ослышались: один из фильмов DC Comics официально заявлен как боди-хоррор. Сценарий написал (опять) Майк Флэнеган, а значит, от супергеройского кино можно ждать чего-то совсем другого.

История актера Хагена, обезображенного несчастным случаем, превращается в кошмар: эксперимент ученой дает ему новое тело из живой глины. Но чудо быстро становится проклятием — пластичное, деформирующееся существо все меньше похоже на человека и все больше на воплощение страха.

«Крик 7» — Призрачное лицо в эпоху ИИ

Дата выхода: 27 февраля 2026

Седьмая часть легендарной слэшер-франшизы обещает стать началом новой трилогии. Произойдет значительный временной скачок после событий шестого фильма и возвращение Сидни Прескотт, которой предстоит вновь встретиться с маньяком в маске.

Но теперь у Призрачного лица новое оружие — современные технологии. По слухам, он будет использовать искусственный интеллект, чтобы запугивать жертв и даже «воскрешать» персонажей из прошлого.

«Вторая половинка» — любовь, которая убивает

Дата выхода: 2 января 2026

Спин-офф «М3ГАН» переносит тему искусственного интеллекта в более интимную плоскость. Главный герой, потерявший жену, покупает андроида SOULM8TE — робота-любовницу, созданную, чтобы быть идеальной партнершей.

Но чем больше она учится и копирует человеческие эмоции, тем опаснее становится. Любовь, ревность и потребность во власти превращают андроида в убийцу, для которого нет преград.

2026-й обещает вернуть ужасы на первые строчки киноафиш. Зрителей ждет разнообразный набор кошмаров, который вряд ли оставит равнодушными даже самых искушенных поклонников жанра.

