Бодди-хоррор и Ski-Fi в одном лице: этот недооцененный фильм 2020 года заслуживает не меньше почестей, чем «Субстанция»

14 сентября 2025 08:56
Любителям жанра точно зайдет.

Редко встретишь ленты, которые честно продолжают традиции боди-хоррора, а не просто мажут экран кровью ради шока. Фильм «В чужой шкуре» и не причисляет себя к такому жанру — но по-другому назвать его язык не поворачивается. Хотя здесь еще есть элементы Ski-Fi.

О нем не так много говорят, но по смелости он заслуживает не меньше почестей, чем свежая «Субстанция».

Научный кошмар

В недалеком будущем киллеры используют импланты, позволяющие перехватывать чужое тело и управлять им. Чужая воля подавляется, а контроль получает оператор. Но есть условие: выйти обратно можно только после смерти «носителя».

За всем этим стоит корпорация, для которой человеческая жизнь — расходный материал. И однажды исполнительница таких заданий теряет контроль.

Это не аккуратный триллер, как пишут на платформах. Это откровенный боди-хоррор: лезвия, вывернутые зубы, кровь и страх потерять собственную личность. Брендон Кроненберг, сын культового мастера жанра, явно держит планку семьи. Он дерзко выстраивает кадры так, что невозможно отвести глаз, даже если внутри все сжимается от отвращения.

Отрубленные пальцы, дырки от пуль в телах жертв, лужи крови, раскуроченные челюсти, проткнутые глотки — все это смотрится очень и очень мило, — пишут рецензенты.

Особого внимания заслуживает бэдтрип-сцена с Андреа Райзборо. Паранойя, обнаженка, крики и чистая психоделика, напоминающая ранние эксперименты Кроненберга-старшего.

Фильм работает не только как шокирующее зрелище, но и как предупреждение: технологии, обещающие свободу, легко превращают людей в безликих аватаров, где на поверхности пустота, а внутри кипят извращенные фантазии.

IMDb оценивает «В чужой шкуре» в 6,5 баллов. Но это тот случай, когда сухая цифра не отражает сути. Фильм заслуживает большего хотя бы за эстетическую смелость и постановку. Это не кино «для всех» — но именно в этом его ценность.

Ранее мы писали: «Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?

Фото: Кадры из фильмов «Субстанция» (2024 г.), «В чужой шкуре» (2020 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
