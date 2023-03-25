Боцман из «Полосатого рейса» разрушил карьеру возлюбленной одним словом: что он сказал

Владимир Белокуров был любимцем многих женщин, но жениться талантливый актер не спешил. Когда звезда экрана все же вступил в законный брак, то умудрился испортить карьеру своей избранницы.

В 56 лет Белокуров женился на Кюнне Игнатовой. Тогда она была молодой, но подающей большие надежды актрисой. Однако связь с Владимиром Вячеславовичем поставила крест на будущем артистки в кино.

Боцман из «Полосатого рейса» оказался слишком ревнивым супругом. Артист не хотел, чтобы его жена пропадала на съемочных площадках, и требовал, чтобы она всегда была рядом. В один прекрасный день он сказал Игнатовой, что та должна покинуть «Таганку» и уйти во МХАТ. Кюнна согласилась с этим требованием, чем и подписала себе приговор.

После этого знаменитость соглашалась лишь на те роли, которые были одобрены ее мужем. В результате она засветилась в ряде картин, где также снимался и ее супруг, но действительно стоящими их не назвать.