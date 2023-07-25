Бобылыча из «Деффчонок» такой не видели: увидев фото, поймете, почему ушла из кино

Роль Маши Бобылкиной из «Деффчонок» принесла Галине Боб народную любовь и популярность. После нашумевшего ситкома актриса появилась во многих российских проектах, но в 2015 году она резко пропала с экранов.

В детстве и юности Галина не грезила о карьере в кино. Она профессионально занималась танцами и даже завоевала титул чемпионки мира и Европы. Перед тем как заполучить роль Бобылкиной в «Деффчонках», Галина снялась в сериале «След». Также она появилась в картинах «Зоя» и «Деревенская комедия».

Поклонники были уверены, что после «Деффчонок» актрису ждет огромный успех, но с 2015 года Боб перестала сниматься в кино. Галина полностью переключилась на семейную жизнь и, судя по ее фото в соцсетях, ничуть об этом не жалеет. Артистка стала матерью троих детей и полностью растворилась в родительстве.

Боб часто делится забавными снимками, на которых она выглядит невероятно счастливой. Поклонники понимают, почему она ушла из кино: видимо, материнство увлекает ее куда сильнее.