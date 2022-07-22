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Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало

22 июля 2022 07:43
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало

Куда пропала актриса Дарья Сагалова?

Сериал «Счастливы вместе» стал настоящей сенсацией в середине 2000-х, сделав звездами актеров, которые там снялись. Одной из актрис этого ситкома была Дарья Сагалова, которая сыграла роль Даши Букиной, дочери Гены и Даши Букиных. Некоторое время после окончания сериала девушка была востребована и часто мелькала как на обложках журналов, так и в различных проектах. Но сейчас о ней почти ничего не слышно.

Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало

Дарье не нравился образ глупой блондинки, который закрепился за ней после «Счастливы вместе». На несколько лет она сделала паузу в актерской карьере, но в 2018 снова вернулась на экраны — на этот раз в комедийном сериале «Улетный экипаж». В 2019 году она родила третьего ребенка, долгожданного сына после двух дочерей. Она много времени проводит с семьей, поэтому редко снимается. После «Улетного экипажа» Дарья пока не принимала предложения о работе, полностью посвятив себя воспитанию детей и семье.

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Фото: Кадр из сериала, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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7 комментариев
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