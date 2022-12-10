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Блондинку из «6 кадров» не узнать: она изменилась до неузнаваемости после пластики

10 декабря 2022 20:30
Блондинку из «6 кадров» не узнать: она изменилась до неузнаваемости после пластики

До чего дошла пластическая хирургия.

Актеры первой в России скетч-программы на долгие годы вперед получили популярность и признание. Одна из участниц «6 кадров» особенно запомнилась зрителям, но сегодня не каждый фанат передачи сможет ее узнать.

Галина Данилова исполняла роли ярких блондинок, и ее внешность нельзя описать как невзрачную. Несмотря на это, женщина с возрастом начала чувствовать неуверенность.

Актриса хотела сохранить молодость, оставив при этом свои красивые черты лица.

Возможность изменить себя представилась на программе «На 10 лет моложе».

Галина решилась на пластическую операцию и избавилась от морщин и носогубных складок, а вместе с ними ушел и утомленный вид. Кроме того, артистка полностью сменила гардероб и цвет волос. После таких видимых перемен даже самой актрисе сложно узнать себя в зеркале.

Блондинку из «6 кадров» не узнать: она изменилась до неузнаваемости после пластики
Фото: кадр из программы «6 кадров» (2006-2014), кадр из передачи «На 10 лет моложе» (2014), Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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