Блондинка в законе 2.0: ахнете, увидев 23-летнюю дочь Риз Уизерспун

Впервые Риз Уизерспун стала матерью в далеком 1999 году. В сентябре она родила своему теперь уже бывшему мужу дочь — Аву Элизабет Филлипп. Звездная наследница выросла и стала настоящей красавицей.

Общей фотографией актриса поделилась в своих социальных сетях. Звезда фильма «Блондинка в законе» поздравила дочь с днем рождения: ей исполнилось 23 года. В подписи к публикации знаменитость призналась, что невероятно счастлива быть мамой Авы, с которой может обсуждать макияж, смеяться над мемами про собак и обмениваться обувью (оказалось, что у родственниц один размер ноги).

Между тем интернет-пользователи ахнули, увидев наследницу Уизерспун. Все потому, что она выросла полной копией своей знаменитой матери. «Да вы просто близнецы!», «Выглядите как сестры», «Я не могу их отличить», — не скрыли своего удивления в комментариях фолловеры.