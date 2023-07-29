Блондинка в розовом: помолодевшая Орбакайте предстала в образе Барби

Последние месяцы Кристина Орбакайте проводит в путешествиях. Сначала она наслаждалась старинными городами Европы в компании детей, а после встречалась с Аллой Пугачевой в Юрмале. Теперь же певица отдыхает в Греции со своим мужем Михаилом Земцовым.

Подробностями длительной поездки знаменитость делится в личных социальных сетях. Она не стесняется публиковать фотографии в весьма откровенных образах, а недавно выставила кадр, на котором позирует в розовом платье, повторяя тренды последних недель. Орбакайте, вдохновляясь нарядами Марго Робби из недавнего фильма «Барби», позирует на фоне заката на греческом острове Миконос.

Публика осталась в восторге от преображения звезды сцены. Как отметили многие, розовый цвет делает певицу моложе на несколько лет, как и эффектный загар, который подчеркивает ее красоту.