Блондинка с «секретом»: что известно о прошлом Марины Африкантовой из «Дома-2»

На шоу «Дом-2» побывало немало ярких участниц, но среди них особенно выделяется Марина Африкантова. За время пребывания на проекте она успела многое — стать человеком года, выиграть шикарное авто, найти мужа. Но это еще не все заслуги красотки на скандальной телестройке.

На зрителей Марина производила впечатление не слишком умной блондинки. И это напрасно, ведь у нее нашелся такой «секрет», который многих откровенно шокировал.

Далеко не каждый поверит, что Африкантова получила сразу два высших образования. По первой специальности она инженер-металлург по цветным и редкоземельным металлам, а по второй — ведущая телевизионных и радиопрограмм. К тому же звезда «Дома-2» может похвастаться успешным модельным прошлым и примерным воспитанием.

Третья вице-мисс на конкурсе «Мисс Москва» призналась, что росла в интеллигентной семье, где ее научили никогда ни с кем не конфликтовать и прощать обиды. Под камерами Африкантова действительно вела себя мягко с другими участниками, но в ответ ей часто приходилось сталкиваться с грубостью и подлостью.