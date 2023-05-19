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Киноафиша Статьи Блондинка с ногами от ушей: дочь Волочковой выросла улучшенной версией матери

Блондинка с ногами от ушей: дочь Волочковой выросла улучшенной версией матери

19 мая 2023 12:30
Блондинка с ногами от ушей: дочь Волочковой выросла улучшенной версией матери

Звездная наследница не повторяет чужих ошибок.

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна давно не живет с ней под одной крышей. В 13 лет наследница балерины перебралась к своему отцу Игорю Вдовину, но в шикарный особняк матери время от времени заглядывает.

Прима Большого театра не упускает возможности показать подписчикам, что ее отношения с дочерью даже на расстоянии остаются теплыми. Во время встреч с Ариадной не обходится без совместных фото, которые впоследствии выставляются на всеобщее обозрение и обсуждение в социальных сетях.

В такие моменты поклонники осуждают Волочкову за лицемерие, но в то же время восхищаются тем, что 17-летняя Ариадна — блондинка с ногами от ушей — выросла улучшенной версией матери. Если стиль Волочковой часто подвергается критике, то внешность ее наследницы, напротив, собирает массу восхищенных комментариев.

Блондинка с ногами от ушей: дочь Волочковой выросла улучшенной версией матери

«Девочка выглядит достойнее и элегантнее мамы», «Красивая девочка. Вот что значат хорошие гены», «Дочка прекрасно и со вкусом одета, чего не скажешь о маме», — подметили фолловеры Анастасии под одним из ее снимков с дочерью.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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