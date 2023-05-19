Блондинка с ногами от ушей: дочь Волочковой выросла улучшенной версией матери

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна давно не живет с ней под одной крышей. В 13 лет наследница балерины перебралась к своему отцу Игорю Вдовину, но в шикарный особняк матери время от времени заглядывает.

Прима Большого театра не упускает возможности показать подписчикам, что ее отношения с дочерью даже на расстоянии остаются теплыми. Во время встреч с Ариадной не обходится без совместных фото, которые впоследствии выставляются на всеобщее обозрение и обсуждение в социальных сетях.

В такие моменты поклонники осуждают Волочкову за лицемерие, но в то же время восхищаются тем, что 17-летняя Ариадна — блондинка с ногами от ушей — выросла улучшенной версией матери. Если стиль Волочковой часто подвергается критике, то внешность ее наследницы, напротив, собирает массу восхищенных комментариев.