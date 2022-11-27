Блондинка с глазами, в которых можно утонуть: как выглядит дочь Курта Кобейна

Маленькой Фрэнсис не было и двух лет, когда ее отец, рок-музыкант Курт Кобейн, ушел из жизни. Детство Фрэнсис Кобейн выдалось непростым – отец умер, мать злоупотребляла алкоголем и запрещенные веществами, поэтому девочка воспитывалась бабушками и дедушками и была под пристальным вниманием органов опеки.

В 17 лет звездная наследница подала в суд на свою маму Кортни Лав, обвинив ее в побоях, но впоследствии мать и дочь смогли примириться.

Фрэнсис не очень любит творчество отца, но уважительно относится к его памяти – в 2015 году девушка стала продюсером документального фильма «Курт Кобейн: Чертов монтаж».

Фрэнсис Кобейн перепробовала в разных творческих сферах – журналистика, музыка, но позже стала художницей. В 2013 году прошла ее первая персональная выставка.

Сегодня мисс Кобейн 30 лет. Пора экспериментов и тяжелый депрессивный период остались в прошлом. И сегодня это красивая естественная девушка, в которой с легкостью угадываются черты ее знаменитого отца.