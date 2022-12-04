Блондинка с естественной красотой: внешность жены покойного Шатунова перестала быть тайной
Всегда была в тени звездного мужа.
Лето из жизни ушел кумир миллионов Юрий Шатунов. Смерть 48-летнего солиста «Ласкового мая» стала шоком не только для поклонников, но и для семьи артиста. Его супруга Светлана до сих пор не может отойти от горя.
Светлану Шатунову никогда не привлекал шоу-бизнес. Познакомились будущие супруги на вечеринке в Германии в 2000 году. Эффектная блондинка Света и не знала, что Шатунов – большая звезда в России. У пары родилось двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла.
С самого детства Шатуновой жила в Германии, поэтому семья осталась на ее второй родине.
Сам Юрий Шатунов признавался, что рядом с любимой женой чувствует себя по-настоящему счастливым. Пока близкие артиста жили в Германии, певец выступал в России и радовал фанатов новыми песнями. Теперь овдовевшей женщине придется самой обеспечивать двоих детей.