Блондинка с естественной красотой: внешность жены покойного Шатунова перестала быть тайной

Лето из жизни ушел кумир миллионов Юрий Шатунов. Смерть 48-летнего солиста «Ласкового мая» стала шоком не только для поклонников, но и для семьи артиста. Его супруга Светлана до сих пор не может отойти от горя.

Светлану Шатунову никогда не привлекал шоу-бизнес. Познакомились будущие супруги на вечеринке в Германии в 2000 году. Эффектная блондинка Света и не знала, что Шатунов – большая звезда в России. У пары родилось двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла.

С самого детства Шатуновой жила в Германии, поэтому семья осталась на ее второй родине.

Сам Юрий Шатунов признавался, что рядом с любимой женой чувствует себя по-настоящему счастливым. Пока близкие артиста жили в Германии, певец выступал в России и радовал фанатов новыми песнями. Теперь овдовевшей женщине придется самой обеспечивать двоих детей.