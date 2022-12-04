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Блондинка с естественной красотой: внешность жены покойного Шатунова перестала быть тайной

4 декабря 2022 07:45
Блондинка с естественной красотой: внешность жены покойного Шатунова перестала быть тайной

Всегда была в тени звездного мужа.

Лето из жизни ушел кумир миллионов Юрий Шатунов. Смерть 48-летнего солиста «Ласкового мая» стала шоком не только для поклонников, но и для семьи артиста. Его супруга Светлана до сих пор не может отойти от горя.

Светлану Шатунову никогда не привлекал шоу-бизнес. Познакомились будущие супруги на вечеринке в Германии в 2000 году. Эффектная блондинка Света и не знала, что Шатунов – большая звезда в России. У пары родилось двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла.

С самого детства Шатуновой жила в Германии, поэтому семья осталась на ее второй родине.

Сам Юрий Шатунов признавался, что рядом с любимой женой чувствует себя по-настоящему счастливым. Пока близкие артиста жили в Германии, певец выступал в России и радовал фанатов новыми песнями. Теперь овдовевшей женщине придется самой обеспечивать двоих детей.

Блондинка с естественной красотой: внешность жены покойного Шатунова перестала быть тайной
Фото: кадр из программы "Необыкновенные судьбы" (2009), Globallookpress.com, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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