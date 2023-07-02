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Блондинка из «Уральских пельменей» пропала в одночасье: вот как живет и выглядит актриса

2 июля 2023 18:30
Блондинка из «Уральских пельменей» пропала в одночасье: вот как живет и выглядит актриса

Не видно вот уже восемь лет.

Долгое время «Уральские пельмени» были чисто мужским шоу. На сцене известные артисты КВН перевоплощались в бабушек и гламурных жен. Однако для нескольких дам все же было сделано исключение — и одна из них Стефания-Марьяна Гурская.

Привлекательная блондинка стала постоянной участницей телевизионных выпусков, но в 2015 году внезапно исчезла с экранов. Зрители недоумевали: куда пропала их любимица? Оказывается, Гурская не сидела сложа руки.

Артистка решила отойти от юмора. Знаменитость засветилась в сериале «Гражданская жена», активно снимается в рекламах и клипах.

Стефания-Марьяна Гурская также занимается бизнесом, выпуская онлайн-курсы по очищению организма, и планирует вести свой блог о здоровом образе жизни.

Блондинка из «Уральских пельменей» пропала в одночасье: вот как живет и выглядит актриса
Фото: соцсети, кадр из программы «Уральские пельмени» (2009-2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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