Блондинка из самой знойной группы 90-х сражала мужчин наповал: обомлеете, увидев ее сегодня

Группа E-Rotic в 90-е была суперпопулярна. Горячий дуэт из знойного афроамериканца Ричарда Майкла Смита и яркой красотки Лиан Ли взорвал музыкальные чарты.

Их пластинки становились золотыми и платиновыми, но, несмотря на бешеный успех, проект попрощался с первым составом. Смит и Ли покинули коллектив, однако, согласно контракту, певица вплоть до конца 90-х записывала песни для группы. Впрочем, это не помогло, и слава коллектива вскоре угасла.

В 2015 году Лиан Ли вновь вышла на сцену в качестве солистки E-Rotic, что стало для преданных фанатов большим событием. Однако многие были вынуждены признать, что блондинка, которая когда-то сражала мужчин наповал одним своим видом, сильно изменилась.

Это подтверждают и новые фотографии исполнительницы, которые она оставляет в социальных сетях. От былой сексуальности певицы не осталось и следа — Ли постарела и больше не эпатирует публику вызывающими образами.