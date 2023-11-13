Блондинка Хюррем ошеломит любого: по сравнению с ней Узерли — богиня

Сериал «Великолепный век» с Мерьем Узерли стал настоящим хитом по всему миру. Но это был далеко не первый проект, рассказывающий историю наложницы султана Сулеймана. В 90-е вышел сериал, в котором роль хитроумной Хюррем исполнила советская актриса.

Проект под названием «Роксолана» вышел на телеэкраны в конце девяностых.

В нем будущую султаншу сыграла Ольга Сумская.

В отличие от турецкого аналога, в этом сериале создатели сделали упор на драматической линии. Режиссер хотел показать тоску Хюррем по дому, ее проблемы при дворе. Но, как и героиня Узерли, Роксолана в итоге смогла добиться успеха благодаря своему уму и твердому характеру.

Туркам этот вариант полюбился — Сумская стала очень популярна. А вот в остальном мире, в том числе и в России, никто и представить не может другую Хюррем. При всех достоинствах Ольги, Мерьем Узерли отличается не только более яркой внешностью, но и харизматичностью на экране.