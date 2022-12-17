Блондина из “Шести кадров» не узнать в постаревшем дедушке: вы будете шокированы при виде Эдуарда Радзюкевича

Эдуард Радзюкевич стал широко известен благодаря съемкам в первой российской скетч-программе «Шесть кадров». После участия в этом проекте ему чаще всего предлагали юмористические роли, но в 2013 году все изменилось. Актер внезапно пропал из виду.

В жизни артиста случился серьёзный кризис. Мужчина топил свои переживания и травмирующие воспоминания из детства в алкоголе. Окружение только усугубляло ситуацию, ведь друзья всегда готовы были выпить вместе с ним. Кроме того у актера появилась зависимость от сигарет.

Перемены произошли, когда он полностью осознал, что больше не может так жить.

Отказавшись от вредных привычек, Эдуард сильно изменился, чем напугал поклонников. Он набрал лишний вес и почти полностью поседел. Сегодня в нем невозможно разглядеть энергичного светловолосого мужчину из «Шести кадров».