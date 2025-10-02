Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры

Совсем скоро в российский прокат выходит спортивная драма «Первый на Олимпе» — один из самых ожидаемых фильмов этой осени. Картина расскажет о жизни Юрия Тюкалова, первого олимпийского чемпиона в СССР, человека, прошедшего блокаду Ленинграда и сумевшего вопреки всему прийти к мировой славе.

Рассказ о непобедимой силе духа

Режиссер Артем Михалков подчеркивает, что это не просто фильм о спорте. Акцент сделают на преодолении страха и настоящей человеческой воле. Тюкалов (его сыграл Глеб Калюжный) пришел в академическую греблю изнуренным и надломленным блокадником, но нашел опору в своих тренерах Михаиле и Вере Савримович (Артем Быстров и Елена Лядова).

Вместе они заложили основу команды, которая шла к Олимпиаде в Хельсинки — и дошла до вершины.

Создатели ленты опирались не только на исторические факты, но и на живые истории спортсменов. Например, комментатор Дмитрий Губерниев делился с авторами легендой о старте решающей гонки.

Говорят, что Тюкалов сначала даже не начал грести, сломавшись психологически, но затем собрался и вырвал победу. Именно такие драматические моменты и делают фильм зрелищным и эмоционально насыщенным.

Проект собрал звездный актерский состав: помимо Калюжного, Быстрова и Лядовой, в нем снялись Андрей Смоляков, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко.

Картина уже привлекла огромный интерес — более 10 тысяч пользователей «Кинопоиска» добавили ее в список «Буду смотреть». И не зря: это редкий пример большого историко-спортивного кино, где сочетаются зрелищность, масштабные декорации и настоящая драма.

А не подкачала ли реалиация, зрители уже вот-вот смогут оценить сами. Премьера «Первого на Олимпе» состоится 9 октября, так что не пропустите, если любите такие истории.

