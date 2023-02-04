Блогерша изуродовавшая свое лицо филерами показала фото «до»: волосы встают дыбом

Пластическая хирургия и косметология часто помогают людям избавиться от комплексов или справиться с различными врожденными дефектами, которые мешают пациентом спокойно жить. Но некоторые женщины используют достижения медицины, чтобы сделать из себя фрика и привлекать внимание публики.

Так, блогерша Анастасия с помощью инъекций и различных операций увеличила свои скулы до непропорционально больших размеров. После филлеров неестественно раздулись и ее губы, а челюсть стала настолько квадратной, что лицо девушки приобрело мужские черты.

Эпатажная модель решила доказать подписчикам, что сейчас она абсолютно «идеальна» и выставила фото, на котором ей примерно 21 год.

На снимке Анастасия выглядит весьма привлекательно, а критике могут подвергнуться только чересчур тонкие брови. В остальном внешность девушки можно назвать фактурной и яркой. По этой причине трансформация блогерши вызывает еще больше вопросов и приводит пользователей в ужас.