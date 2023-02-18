Блогер рассказала, как узнать россиян на отдыхе в Турции: вы точно посмеетесь

Загорая на турецких пляжах и наслаждаясь чистым морем, все таки приятно бывает услышать родную речь и пообщаться с соотечественником. А чтобы точно это определить, следует запомнить всего три отличительных особенности, которые выдают россиян на отдыхе.

К примеру, гуляя по местным продуктовым магазинам наши сограждане всегда пытаются найти сметану или творог. В одной сети супермаркетов даже выделили специальный стенд именно для этих продуктов.

Другой привычкой, которая сразу говорит о гражданстве, стал обычай пробовать мандарины с декоративных деревьев, растущих на улице.

Однако уже после первого укуса желание есть плод целиком сразу пропадает, поскольку он слишком горький.

И ещё одной особенностью является любовь россиян к кошкам. В Турции эти четвероногие создания высоко ценятся, но местные уже давно к ним привыкли. Поэтому если кто-то на улице гладит или пытается обнять этих животных, то, скорее всего, это наш соотечественник.