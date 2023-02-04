Блогер показала силу макияжа, накрасив половину лица: это фото взрывает мозг

Даже не верится, что на этом кадре нет фотошопа.

Профессиональные визажисты не даром привлекают к себе так много внимания в современном мире.

Блоггер из Нидерландов Никки с многомиллионной аудиторией с каждым новым видео или фото подтверждает свои невероятные способности. Используя только косметику, девушка кардинально меняет свою внешность. Ее преображения настолько сильны, что многие люди начали сомневаться в реальности снимков, которые она выставляет.

Визажистка не стала медлить и ответила всем пользователям, подозревающим ее в обмане.

В своем ролике она решила накрасить только одну половину лица. На ней у Никки была широкая черная стрелка, шикарные густые ресницы и выразительная скула. А вот противоположная часть казалась болезненной и без косметики смотрелась непривлекательно.

Не используя фотошоп девушка показала все силу мейкап искусства, а конечный результат поразил даже тех, кто изначально был уверен в ее способностях.