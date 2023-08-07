Близняшки вышли замуж за близнецов: не поверите, какими растут их дети

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и в одно время родили детей. Звучит, как сюжет индийского фильма, но это реальная история, которая произошла в США.

Там фестиваль двойняшек объединил сразу четыре одиноких сердца. Едва сестры Бриттани и Бриана Дин познакомились с братьями Джереми и Джошем Селайерсами, все сразу поняли, что это любовь с первого взгляда. Та встреча послужила началом сразу двух бурных романов, которые завершились одновременным предложением.

Пары скоро стали знаменитыми во всей Америке и даже начали вести собственное шоу. Обе семьи поселились в одном особняке, более того, сестры даже одновременно забеременели и родили мальчиков. Несмотря на то, что генетически они идентичны и даже друг на друга похожи, перепутать их нельзя. Однако растут они вместе, а сестры делят на двоих все трудности материнства.