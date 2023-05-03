Близняшки с разным цветом кожи выросли совсем непохожими: только взгляните

Люси и Мария Эйлмер появились на свет зимой 1997 года. Их рождение стало большой неожиданностью для родителей, ведь они только во время беременности узнали, что ждут близняшек. Но еще больше Донна и Винс удивились, когда поняли, что их дочери имеют разный цвет волос и кожи.

Как позднее им объяснил врач, такие разные близнецы встречаются крайне редко. Это случилось в том числе и из-за того, что Донна была наполовину англичанкой и ямайкой, а ее супруг — англичанином.

Люси и Мария росли совершенно разными, и их различие со временем только увеличивалось. Мария могла похвастаться смуглой кожей и эффектными кудрями, а Люси — светлыми прямыми волосами. Отличались девушки и по характеру, ведь Люси застенчивая и тихая, в отличие от ее сестры.

Сестры признаются, в детстве они стеснялись того, как они не похожи друг на друга. Публика же не всегда верила, что Люси и Мария не только близняшки, но и родные сестры. Однако со временем они смогли принять себя и теперь гордятся своей необычной внешностью.