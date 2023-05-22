Близняшки из «Каникул президента» больше не вместе: что стряслось с сестрами

Екатерина и Дарья Носик еще в детстве решили, что будут звездами российского кино. На пути к успеху сестер ожидало немало препятствий, но близняшки не привыкли пасовать перед трудностями.

Все началось с того, что желание стать актрисами не поддержал отец знаменитостей Владимир Носик. Будучи актером, он хотел уберечь дочерей от столь неблагодарной и тяжелой профессии. Но Екатерина и Дарья не отказались от мечты, за исполнение которой им пришлось заплатить высокую цену.

Чтобы учиться в театральном вузе, близняшкам пришлось расстаться.

Екатерину приняли в ГИТИС, а Дарья стала студенткой театрального института имени Щепкина. Окончив учебу, артистки начали сниматься вместе. На экраны вышло немало ярких проектов с их участием, среди которых фильм «Каникулы президента» и сериал «Последний министр».

Однако больше актрисы не появляются вместе на одной съемочной площадке — теперь они снимаются в разных картинах. Вдобавок к этому Екатерина вышла замуж, поэтому уже не может уделять любимой сестре много внимания. Поначалу Дарья тяжело переживала одиночество, но со временем привыкла к переменам в своей жизни.