Близнецы могут поправить здоровье уже в октябре 2023: вот для чего настанет идеальное время

С наступлением нового времени года хочется каких-то перемен. Кто-то ждет, что они появятся сами, а кто-то привносит изменения в свою жизнь самостоятельно. Нынешней осенью шанс поправить свое здоровье представится Близнецам. Астрологи рассказали, что именно нужно сделать воздушному знаку, чтобы их самочувствие значительно улучшилось.

Избавление от вредных привычек

До середины октября Марс будет располагаться в пятом доме Близнецов. Это означает, что уроженцам знака представится прекрасная возможность заняться своим здоровьем. Обычно Близнецы не заморачиваются на этот счет - до тех пор, пока недомогание не припрет их к стенке, они беззаботно порхают по жизни.

Нынешней осенью небесные светила рекомендуют Близнецам избавиться от вредных привычек.

У воздушного знака, как правило, их предостаточно. При этом речь идет не только о курении и алкоголе, но и о переедании или увлечении фастфудом - одним словом, обо всем, что негативно сказывается на организме.

Именно в этот период победить пагубные пристрастия будет наиболее просто и эффективно. Разумеется, приложить определенные усилия Близнецам придется, но, к их собственному удивлению, борьба с вредными привычками окажется не такой утомительной, как они себе представляли.

Кроме того, октябрь прекрасно подходит для того, чтобы привести фигуру в порядок. Обычно люди занимаются этим накануне отпусков, чтобы продефилировать по пляжу с гордостью, однако, как говорится, готовь сани летом, а телегу - зимой.

Главное - найти самый подходящий для себя вариант.

Изнурять себя диетами представителям воздушного знака будет тяжело, поэтому звезды советуют им переключиться на правильное питание, где голодать не нужно. Но рацион, даже самый правильный, это еще не все. Необходимо подключить физическую активность.

В прохладное время года идти на фитнес или в спортклуб мало кому хочется. Куда больше тянет на диван, под уютный плед, посмотреть сериал и скушать что-нибудь вкусное и калорийное… Однако Близнецам стоит взять себя в руки, побороть лень и прокрастинацию и отправиться на занятия.

В результате представители знака будут гордиться собой и своими достижениями.

Щегольнуть отличной формой они смогут уже под Новый год, а кто-то и раньше - в зависимости от того, насколько интенсивными будут занятия. Близнецам так понравится вести здоровый образ жизни, что они привлекут к этому и своих друзей.