Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты

Гарик Харламов продолжает встречаться с Екатериной Ковальчук, несмотря на слухи о расставании. Неожиданными деталями личной жизни актера поделилась его мать Наталья.

После расставания с Кристиной Асмус Харламов предпочел держать подробности своей жизни в тайне. Актер не только не комментировал развод, но и не раскрывал детали своих новых отношений с Ковальчук. Как предполагали поклонники, знаменитости познакомились на съемках проекта «Гусар», после чего между ними завязался роман. При этом уже спустя несколько месяцев в СМИ появилась информация, что пара рассталась, поэтому теперь актер вновь одинок. Однако, как оказалось, это ложь.

Как отметили внимательные фанаты, Наталья Харламова в своих социальных сетях поделилась серией фотографий, сделанных на премьере сериала Ковальчук «Наследие». По словам самой Харламовой, актриса специально пригласила ее на важное для себя событие.

Такие теплые отношения, как читают пользователи Сети, могут говорить лишь о романе Ковальчук и Харламова. Якобы знаменитости все еще вместе и уже активно общаются семьями, но просто стараются не привлекать к себе внимание публики.