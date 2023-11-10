Близкие закипают из-за этих вещей, которые говорит каждая бабушка: проверьте себя

Далеко не всегда отношения в семье складываются мирном образом. Иногда между поколениями пролегает такая пропасть, что их представителям сложно понять друг друга. Многие современные молодые люди сильно раздражаются, когда слышат те выражения, которыми привыкли сыпать бабушки. Ведь времена изменились, и многие из этих установок уже неверны.

«Не пьет, не бьет». Некоторые возрастные женщины столкнулись в своей жизни с непростыми отношениями. Брак был обязателен, поэтому они сосуществовали с мужчинами, которых на самом деле не любили. Выбирать приходилось лишь на основе простейших критериев.

«Стерпится-слюбится». Нынешние бабушки уверены, что женщина должна уступать в отношениях, терпеть и быть мудрее. На самом деле это провоцирует напряжение в семье и постоянное чувство вины.

«Когда внуки?». Представители прошлых поколений настаивают на том, что дети — обязательное условия реализации женщины. Вот почему бабушки часто требуют от молодежи не затягивать с пополнением, что создает дополнительный стресс.

«За мужчиной надо ухаживать». Эта установка тоже характерна для возрастных женщин. Они привыкли заботиться не только о детях, но и о своем партнере. Сейчас такая расстановка сил в корне неверна. Брак предполагает наличие равноправных супругов.

«Развод — это позор». Из-за этой позиции многие женщины оставались в несчастливом браке годами. Бабушки до сих пор считают важным любой ценой сохранить семью. Однако современные молодые люди уже смело решаются на расставания и не боятся осуждения.