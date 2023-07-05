Близкие в отчаянии: что на самом деле творится с тяжелобольной Светличной

Последние месяцы поклонники активно обсуждают состояние Светланы Светличной. Якобы не так давно она напала на медсестру в одной из клиник и ведет себя крайне неадекватно. И, как оказалось, у публики действительно есть все поводы переживать за любимую артистку.

Как призналась невестка звезды экрана Ольга Ивашова, инцидент с медсестрой действительно был, но случился он несколько лет назад. И все это время артистка страдает от развивающейся деменции и болезни Альцгеймера.

«Это психиатрический диагноз, и он очень тяжелый. У каждого протекает по-разному, но результат у всех один»,

– цитирует слова Ивашовой портал 100News.

Родственница знаменитости не скрывает: Светличная действительно регулярно оказывается в клиниках. Но случается это, лишь когда состояние ухудшается. И в остальное время она находится под присмотром своих близких дома.