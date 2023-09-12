Близкие уже давно попрощались с любимой всеми Светличной: дело вот в чем

После премьеры фильма «Бриллиантовая рука» за Светланой Светличной закрепился статус советского секс-символа. Ее провокационный танец в полуобнаженном виде на экране оказался смелой идеей Леонида Гайдая, которую оценили все мужчины СССР. Привлекательную блондинку считали первой красавицей и доверяли ей впоследствии именно такие образы — раскрепощенных и современных женщин.

Однако с годами предложений о новых ролях для Светличной становилось все меньше. Она очень мало снималась в 1980-х и практически уже не появлялась в кино в 1990-х. А в последнее время артистка попадает в заголовки новостей только в связи с тревожной информацией.

83-летняя советская звезда испытывает множество проблем со здоровьем. Поговаривали, что она страдает от деменции, из-за которой уже практически не узнает близких. А некоторые источники утверждают, что актриса становится буйной и впадает в агрессию. Она отказывается лечиться и обвиняет родных в страшных поступках.

Семья крайне редко дает комментарии о состоянии Светличной. Но не так давно супруга наследника актрисы Ольга Ивашова призналась, что им пришлось попрощаться с тем образом любимой звезды, который знаком всем фанатам.