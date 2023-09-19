Близкие переживают за Пахмутову после смерти Добронравова: вот что творится за закрытыми дверями

Николай Добронравов скончался несколько дней назад в возрасте 94 лет. Смерть поэта-песенника стала большим шоком для поклонников и родных. Особенно переживает его супруга Александра Пахмутова.

Как пишет «МК», все мысли композитора заняты только мужем и предстоящими похоронами, которые пройдут на Новодевичьем кладбище. Главное ее желание — организовать достойное прощание для поэта. Трагедия сильно ударила по здоровью Пахмутовой, поэтому она вынуждена принимать лекарства, чтобы поддерживать свое состояние.

«Александра Николаевна еще не свыклась с мыслью о том, что Николая Николаевича больше нет. Все разговоры сейчас о нем», — рассказали близкие артистки.

Они стараются оберегать вдову Добронравова, поэтому игнорируют звонки родных, которые пытаются выразить соболезнования.