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Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу

20 июля 2022 13:45
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу

Певица снова борется с онкологическим заболеванием.

Уже пару недель в Telegram-каналах регулярно появляются слухи о том, что у Лаймы Вайкуле случился рецидив онкологии. Больше 30 лет назад певица начала бороться с раком груди. После длительного лечения болезнь ушла в ремиссию. Однако, по некоторым данным, не так давно заболевание вернулось с новой силой. Коллеги Лаймы не дают комментариев о ее состоянии, а вот близкие звезды не стали молчать.

Правда о здоровье Вайкуле вышла наружу: в беседе с «Комсомольской правдой» друзья певицы подтвердили сплетни о рецидиве. По их словам, болезнь заметили в Америке во время планового обследования. Сейчас певица продолжает лечение в Юрмале, где у нее есть дом. Рядом с ней постоянно находится супруг Андрей Латковский, который старается во всем ее поддерживать.

При этом источник из окружения артистки уверен, что онкология могла обостриться из-за косметологических процедур. Якобы Вайкуле прибегала к инъекциям стволовых клеток, как ранее делал и Александр Абдулов.

«Лайма всегда очень следила за собой», — объяснили ее друзья.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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