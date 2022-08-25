Близкая подруга молчать не стала: Киркоров покинул страну не просто так

В настоящее время Филипп Киркоров находится в США. Компанию ему составила диджей Катя Гусева. Именно она раскрыла истинную причину, почему поп-король отечественной эстрады покинул страну.

Исполнитель обосновался в Майми, где у него есть собственная двухэтажная вилла. В доме музыканта предусмотрено все для комфортного отдыха: и бассейн, и поле для гольфа, и зона барбекю. Однако за границу экс-супруг Аллы Пугачевой отправился не только за тем, чтобы восстановить свои силы после плодотворной работы.

По словам Гусевой, артист соскучился по красивым и дорогим нарядам. За границей он не теряет времени даром и активно закупается брендовыми вещами, понимая, что на родине такой возможности у него не будет .

«Филипп ходит на шопинг регулярно и получает от этого настоящее удовольствие», — подметила диджей в беседе с корреспондентами портала PROZVEZD.