Ближе к земле: что вы знаете о «колхозной» жизни

Тест на основе советского фильма “Иван Бровкин на целине” покажет, имеете ли вы представление о работе в поле.

Фильм “Солдат Иван Бровкин”, снятый режиссером Иваном Лукинским, вышел на экраны в 1955 году и пользовался оглушительным успехом у зрителей. Несмотря на слово “Конец” после финальных титров, аудитория требовала продолжения - создателям популярной картины приходили мешки писем с просьбой рассказать, как сложилась дальше судьба Бровкина. Тогда-то сценаристу Георгию Мдивани и пришла в голову мысль продолжить начатую историю, отправив полюбившегося народу персонажа на целину. Освоение целины началось совсем недавно, поэтому тематика была свежая, актуальная - зрители остались довольны, а песня “Степи Оренбургские”, написанная композитором Анатолием Лепиным на стихи Алексея Фатьянова, быстро стала шлягером и зазвучала уже на настоящей целине. И поэта, и композитора за это наградили медалями “За освоение целинных и залежных земель”.

Фильм “Иван Бровкин на целине” многое рассказывает о жизни в колхозе. Пройдите наш тест, чтобы узнать, насколько полное представление вы имеете о работе в полях. Тем, кто смотрел киноленту, не составит большого труда ответить на вопросы.