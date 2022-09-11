Блистала в Каннах, но умерла в нищете: кто сломал карьеру советской Мэрилин Монро

Звезда «В городе С.» и «Краха инженера Гарина» Нонна Терентьева по праву считалась одной из самых талантливых и красивых советских актрис. Поклонники называли ее русской Мэрилин Монро и осыпали письмами с признаниями в любви. После успеха в Каннах ей рукоплескал весь мир: казалось, что перед ней открыты все двери. Однако жизнь знаменитости сложилась совершенно иначе.

Руководство страны было против международной славы Терентьевой, поэтому на все свои предложения иностранные режиссеры получили отказы. Советские же режиссеры предлагали артистке лишь роли авантюристок: они блистала в фильмах «Транссибирский экспресс», «Дворянское гнездо» и других.

При этом после развода с супругом, который был сыном министра, Терентьева лишилась всех ролей в кино и киевском театре. Она была вынуждена вернуться в Москву, где ее взяли сначала в труппу театра Советской армии, а после — в театр киноактера.

В 90-х годах артистка, как пишет портал «Узнай все », уже практически не снималась и не выходила на сцену. Из-за экономического кризиса проекты не получали финансирование, поэтому ее никуда не приглашали. В итоге Терентьева отправилась в турне по городам страны, исполняя на своих концертах композиции Эллы Фицджеральд и Дюка Эллингтона. Однако артистке не удалось построить музыкальную карьеру из-за болезни. Как оказалось, она долгие годы сражалась с раком груди, но болезнь, несмотря на операцию, взяла верх: в 1996 году в возрасте 55 лет Нонна Терентьева скончалась.