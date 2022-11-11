Блистал шикарными усами: Эркюля Пуаро озвучил настоящий красавчик

Сериал «Пуаро» стал настоящим подарком для всех поклонников британской писательницы Агаты Кристи. Проект выходил в эфир довольно долго, с 1989 по 2013 годы, и навсегда остался в памяти и сердцах зрителей.

Главную роль в постановке блестяще сыграл Дэвид Суше. Ни один актер не мог даже мечтать о том, чтобы воплотить этого персонажа. Продюсер сериала Брайан Истман не хотел видеть в качестве Эркюля Пуаро никого другого. Зато он не мог указывать, кому озвучивать героя в зарубежных странах, выкупивших проект для показа на телевидении. В России свой голос сыщику подарил настоящий красавчик.

Как и главный герой легендарных произведений Кристи, он блистал шикарными усами. Речь идет об именитом актере Рудольфе Панкове, который по праву считается настоящим мастером озвучки. На его счету более 700 озвученных ролей, а над образом Пуаро он работал на протяжении всех 13 сезонов.