Блейд, Призрачный гонщик и даже Дэдпул Marvel больше не нужны: но эти четыре фильма выпустит железно

Marvel больше не верит в чудо и не собирает по миллиарду после каждого релиза. Прошла золотая эпоха, когда деньги лились рекой: после провальных сборов в Китае и вялой реакции зрителей по всему миру студия пересматривает свои планы.

Как сообщает Variety, сейчас внутри студии идет переосмысление самого понятия «успешный фильм». Ставки — больше не на количество, а на гарантированные хиты, и к ним не относятся даже истории о любимцах.

Отмена — не за горам

Ставку делают на новых «Людей Икс», которых введут в историю после истребления части команды старых: фильм будет бюджетным, а актеров найдут из молодых и не требующих солидные гонорары. Хочется верить, что остаток сэкономленных средств пустят на спецэффекты, которые в последнее время хромали.

Перезапуск «Блэйда» и даже новый «Дэдпул» — не в приоритете, студия не замораживает эти проекты, но в обозримом будущем ждать появления персонажей в сольниках не стоит, разве что намеки в масштабном кроссовере.

Три фильма, на которые не пожалеют средств

Первый — «Мстители: Судный день», вторая — «Секретные войны». Оба блокбастера уже в работе, и там будет он — Тони Старк Доктор Дум. Роберт Дауни-младший вернётся, несмотря на запрошенные средства.

Variety пишет, что его общие гонорары за участие в киновселенной — от 500 до 600 миллионов долларов. На скидки он не пойдёт. Крис Хемсворт — тоже в деле, и также не станет сниматься за гроши.

Третья ставка — «Чёрная пантера 3». Идеи уже на столе, и, по словам инсайдеров, в студии «настоящий ажиотаж». Это может стать тем редким случаем, когда триквел будет интереснее сиквела и отдельного спин-офф сериала о прошлом Ваканды.

Так что пока у Marvel в приоритете только 4 картины, на них они делают самые большие ставки. Держим историю про Питера Паркера за скобками, технически большая часть прибыли пойдет в карман Sony, которым принадлежат права на Паучка.

В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения.