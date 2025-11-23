Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Блестяще задумано»: мультфильм из СССР спас карьеру Миядзаки — без него не было бы «Унесенных призраками» и «Тоторо»

«Блестяще задумано»: мультфильм из СССР спас карьеру Миядзаки — без него не было бы «Унесенных призраками» и «Тоторо»

23 ноября 2025 07:00
«Блестяще задумано»: мультфильм из СССР спас карьеру Миядзаки — без него не было бы «Унесенных призраками» и «Тоторо»

Гений почти сдался, но нашел вдохновение.

Сегодня Хаяо Миядзаки — легенда мировой анимации, создатель «Небесного замка Лапута», «Тоторо», «Унесенных призраками» и множества других шедевров, которые определили развитие анимации на десятилетия вперед.

Все могло сложиться иначе, и все эти мультфильмы так бы и не увидели свет. В начале своей карьеры аниматор был на волосок от того, чтобы бросить профессию. И спас его… советский мультфильм.

Вдохновение, которого нигде не было

Когда молодой Миядзаки только начал работать , ему казалось, что он выбрал не свое дело. Все вокруг него будто не имело смысла. Решающим моментом стал обычный профсоюзный показ в студии.

На экране шла «Снежная королева» Льва Атаманова — советская экранизация сказки Андерсена 1957 года, завоевавшая награды Канн и других фестивалей. И именно она изменила все.

Не посмотри в один прекрасный день на сеансе, устроенном профсоюзом компании, «Снежную королеву», я вряд ли стал бы дальше продолжать работать аниматором.

«Блестяще задумано»: мультфильм из СССР спас карьеру Миядзаки — без него не было бы «Унесенных призраками» и «Тоторо»

Миядзаки говорил, что после просмотра понял: анимация — лучший способ передавать простые, но сильные эмоции. Он увидел, что мультфильм может быть не просто развлечением, а живым искусством, где природа одушевлена, герои искренни, а сюжет — наполнен настоящими эмоциями и важными посылом.

Сцены, которые потрясли мастера

Миядзаки смотрел «Снежную королеву» и не понимал русского языка, но диалоги «преследовали» его долгие годы. Они напоминали ему звуки музыки. А саундтрек помогал ему в работе над будущими шедеврами: он постоянно играл в голове.

Особенно его поразили две сцены: эпизод, где плачет Маленькая разбойница и утирает слезы подолом платья, а также взмывающие в небо кони.

Еще там есть сцена, где кони спиралью взмывают в небо, и она недостаточно тщательно проработана. Тем не менее это было блестяще задумано.

«Блестяще задумано»: мультфильм из СССР спас карьеру Миядзаки — без него не было бы «Унесенных призраками» и «Тоторо»

Со временем мультфильм Атаманова стал для Миядзаки источником вдохновения: он ощутил прилив сил и искреннего счастья. И сегодня это кажется невероятным: без советского мультфильма мир мог бы не увидеть ни Тоторо, ни Кики, ни воздушные замки, ни десятки цитируемых поколениями образов.

Ранее мы писали: «Брюс Уиллис нервно курит в сторонке»: у нас есть свой «Крепкий орешек» с 7,8 баллами на Кинопоиске — но в СССР его не ругал только ленивый

Фото: Legion-Media, Кадры из мультфильма «Снежная королева» (1957 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение Читать дальше 9 декабря 2025
Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили Читать дальше 13 декабря 2025
От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так Читать дальше 12 декабря 2025
Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей Читать дальше 12 декабря 2025
«С сыром и огурчиком»: как готовят чай в «Три кота» вы уже знаете, а вот к нему «крутой» бутерброд – Компот сделал за пару секунд «С сыром и огурчиком»: как готовят чай в «Три кота» вы уже знаете, а вот к нему «крутой» бутерброд – Компот сделал за пару секунд Читать дальше 12 декабря 2025
«Зверополис 2» за пару недель собрал в прокате больше, чем самый дорогой «Гарри Поттер» — за все время (но до «Даров смерти» ещё далеко) «Зверополис 2» за пару недель собрал в прокате больше, чем самый дорогой «Гарри Поттер» — за все время (но до «Даров смерти» ещё далеко) Читать дальше 11 декабря 2025
От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни Читать дальше 11 декабря 2025
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше