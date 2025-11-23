«Блестяще задумано»: мультфильм из СССР спас карьеру Миядзаки — без него не было бы «Унесенных призраками» и «Тоторо»

Сегодня Хаяо Миядзаки — легенда мировой анимации, создатель «Небесного замка Лапута», «Тоторо», «Унесенных призраками» и множества других шедевров, которые определили развитие анимации на десятилетия вперед.

Все могло сложиться иначе, и все эти мультфильмы так бы и не увидели свет. В начале своей карьеры аниматор был на волосок от того, чтобы бросить профессию. И спас его… советский мультфильм.

Вдохновение, которого нигде не было

Когда молодой Миядзаки только начал работать , ему казалось, что он выбрал не свое дело. Все вокруг него будто не имело смысла. Решающим моментом стал обычный профсоюзный показ в студии.

На экране шла «Снежная королева» Льва Атаманова — советская экранизация сказки Андерсена 1957 года, завоевавшая награды Канн и других фестивалей. И именно она изменила все.

Не посмотри в один прекрасный день на сеансе, устроенном профсоюзом компании, «Снежную королеву», я вряд ли стал бы дальше продолжать работать аниматором.

Миядзаки говорил, что после просмотра понял: анимация — лучший способ передавать простые, но сильные эмоции. Он увидел, что мультфильм может быть не просто развлечением, а живым искусством, где природа одушевлена, герои искренни, а сюжет — наполнен настоящими эмоциями и важными посылом.

Сцены, которые потрясли мастера

Миядзаки смотрел «Снежную королеву» и не понимал русского языка, но диалоги «преследовали» его долгие годы. Они напоминали ему звуки музыки. А саундтрек помогал ему в работе над будущими шедеврами: он постоянно играл в голове.

Особенно его поразили две сцены: эпизод, где плачет Маленькая разбойница и утирает слезы подолом платья, а также взмывающие в небо кони.

Еще там есть сцена, где кони спиралью взмывают в небо, и она недостаточно тщательно проработана. Тем не менее это было блестяще задумано.

Со временем мультфильм Атаманова стал для Миядзаки источником вдохновения: он ощутил прилив сил и искреннего счастья. И сегодня это кажется невероятным: без советского мультфильма мир мог бы не увидеть ни Тоторо, ни Кики, ни воздушные замки, ни десятки цитируемых поколениями образов.

