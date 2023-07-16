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Бледная, живот огромный: звезда «Кухни» обнародовала слишком откровенный кадр

16 июля 2023 07:30
Бледная, живот огромный: звезда «Кухни» обнародовала слишком откровенный кадр

Артистка не постеснялась пикантного снимка.

Не так давно Ольга Кузьмина в компании своих родных отправилась в путешествие по Турции. Знаменитость арендовала дом на колесах, на котором исследует побережье Средиземного моря. А о своих приключениях рассказывает в социальных сетях.

Так, в блоге Кузьминой регулярно появляются «честные» снимки и видео, в которых она не боится показывать свой дорожный быт. Делится артистка и откровенными публикациями. Так, она показала, как загорает на берегу моря в одном лишь бикини.

Откровенная публикация смутила многих подписчиков. В комментариях они отметили, что звезде «Кухни», которая ждет ребенка, нужно чаще бывать на солнце. И стараться беречь себя, отказавшись от изматывающих поездок в доме на колесах. Другие же похвалили ее за смелость отправиться в такое путешествие.

Бледная, живот огромный: звезда «Кухни» обнародовала слишком откровенный кадр

«Берегите себя», «Какая же вы рисковая. На таком сроке отправиться в путешествие», — пишут поклонники в блоге артистки.

Фото: Кадры из сериала «Кухня», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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