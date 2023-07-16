Бледная, живот огромный: звезда «Кухни» обнародовала слишком откровенный кадр

Не так давно Ольга Кузьмина в компании своих родных отправилась в путешествие по Турции. Знаменитость арендовала дом на колесах, на котором исследует побережье Средиземного моря. А о своих приключениях рассказывает в социальных сетях.

Так, в блоге Кузьминой регулярно появляются «честные» снимки и видео, в которых она не боится показывать свой дорожный быт. Делится артистка и откровенными публикациями. Так, она показала, как загорает на берегу моря в одном лишь бикини.

Откровенная публикация смутила многих подписчиков. В комментариях они отметили, что звезде «Кухни», которая ждет ребенка, нужно чаще бывать на солнце. И стараться беречь себя, отказавшись от изматывающих поездок в доме на колесах. Другие же похвалили ее за смелость отправиться в такое путешествие.