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Бледная кожа, животик и ужас в глазах: как сегодня выглядит Надя из «Иронии судьбы» (фото)

16 сентября 2023 02:31
Бледная кожа, животик и ужас в глазах: как сегодня выглядит Надя из «Иронии судьбы» (фото)

Героиня преобразилась до неузнаваемости.

Картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла на экраны в далеком 1976 году. Историю полюбили все советские зрители. А учительница русского и литературы Надя Шевелева в исполнении польской актрисы Барбары Брыльской стала предметом воздыхания миллионов мужчин.

Но времена меняются, поэтому у современного поколения появилась своя Надя.

В прошлом году был показан фильм «Ирония судьбы в Голливуде».

Главную роль в американской версии мелодрамы сыграла звезда кино Эмма Робертс. 32-летняя артистка находится на пике своей популярности.

Вскоре поклонники увидят новый проект с Робертс. Надя Шевелева из Америки исполнила главную роль в продолжении сериала «Американская история ужасов». Знаменитость сыграла глуповатую красотку, чья беременность идет не по плану. Пару ей составила звезда телешоу Ким Кардашьян.

Бледная кожа, животик и ужас в глазах: как сегодня выглядит Надя из «Иронии судьбы» (фото)
Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), кадр из сериала "Американская история ужасов" (2011-2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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