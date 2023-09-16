Бледная кожа, животик и ужас в глазах: как сегодня выглядит Надя из «Иронии судьбы» (фото)

Картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла на экраны в далеком 1976 году. Историю полюбили все советские зрители. А учительница русского и литературы Надя Шевелева в исполнении польской актрисы Барбары Брыльской стала предметом воздыхания миллионов мужчин.

Но времена меняются, поэтому у современного поколения появилась своя Надя.

В прошлом году был показан фильм «Ирония судьбы в Голливуде».

Главную роль в американской версии мелодрамы сыграла звезда кино Эмма Робертс. 32-летняя артистка находится на пике своей популярности.

Вскоре поклонники увидят новый проект с Робертс. Надя Шевелева из Америки исполнила главную роль в продолжении сериала «Американская история ужасов». Знаменитость сыграла глуповатую красотку, чья беременность идет не по плану. Пару ей составила звезда телешоу Ким Кардашьян.