Бледная как смерть: Стриженова вышла на связь из больницы в пугающем виде (фото)

Состояние Екатерины Стриженовой оставляет желать лучшего. Знаменитости пришлось экстренно обратиться за медицинской помощью и остаться в больнице.

Оказалось, что медики обнаружили у знаменитости анемию и прописали ей капельницы. В соцсетях актриса опубликовала свою фотографию, сделанную в стенах медучреждения. На снимке звезда экрана выглядит пугающе.

Стриженова бледная словно смерть и с растрепанными волосами лежала на больничной койке. Несмотря на плохое самочувствие, артистка сохраняет позитивный настрой и даже умудряется шутить.

Так, она предупредила фанатов, что вернется из клиники «железной леди». Тем временем поклонники надеются, что уже в ближайшее время их любимица пойдет на поправку. При этом многие рекомендуют Стриженовой побольше отдыхать и поменьше работать, чтобы ее истощенный организм мог восполнить свои силы.