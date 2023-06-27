Бледная и без глаза: свежее фото Ходченковой заставит вас кричать от ужаса

Светлана Ходченкова уже немало экспериментировала со своей внешностью. Актриса сильно похудела, чем не на шутку взволновала поклонников. Не успели фанаты привыкнуть к истощенной фигуре знаменитости, как их ждало новое потрясение.

В Сеть попала фотография артистки, на которой ее не узнать. В кадре Ходченкова запечатлена без волос и одного глаза. К тому же она выглядит бледной и болезненной. В таком плачевном состоянии звезду российского кинематографа еще не видели. В любом случае поводов для беспокойства нет.

Как сообщает официальная группа ВК «Централ Партнершип», актриса получила роль в новом фильме «Волшебник Изумрудного города». В экранизации знаменитого произведения Александра Волкова она воплотит злодейку Бастинду.

Вот почему Светлана решилась изуродовать себя — чего не сделает актер ради любимого зрителя. Блондинка призналась, что и сама не узнает себя в гриме и каждый раз, перевоплощаясь в героиню, испытывает волнение и ужас. Добавим, что премьера проекта запланирована на начало следующего года.