«Бле-стя-ще!» и «Захватывает с первой минуты»: так говорят про 5 сериалов 2025-го года – о них мало кто слышал, хотя рейтинги не ниже 7

Все серии уже вышли, так что можно посмотреть без ожидания продолжения.

Год почти подошел к концу, и кажется, что все громкие сериальные премьеры уже давно обсудили вдоль и поперек. Но всегда находятся проекты, которые прошли тихо, без лишнего шума, а зря – многие из них оказались настоящими жемчужинами.

Если вы уже пересмотрели все, что советовали друзья и алгоритмы, и жаждете новых впечатлений, у нас есть для вас мини-подборка. Эти 5 сериалов уже вышли полными сезонами, так что можно смело устраиваться поудобнее и погружаться в новые истории без ожидания.

«Аферисты по-корейски» (2025)

Рейтинг IMDb: 6.3 | Рейтинг Кинопоиска: 7.5

Трое виртуозных мошенников объединяются, чтобы вершить собственное правосудие. Их цель – хитрые и жестокие преступники, сумевшие уйти от закона. Команда разрабатывает изощренные аферы, чтобы обвести их вокруг пальца, вернуть деньги жертвам и доказать, что наказание всегда находит виновного.

«Дорама вышла живой, захватывающей и при этом удивительно правдоподобной. В ней чувствуется лёгкая ирония, всё выглядит стильно и качественно снято. Смотреть можно с удовольствием, однозначно советую познакомиться с этой историей»,

«Наибольшая ценность сериала – в слаженной игре основного трио. Наблюдение за их работой, всегда на шаг опережающей преступников, чтобы обеспечить победу правосудия, доставляло огромное удовольствие. Каждое новое дело казалось уникальным, предлагало интригующие задачи и приводило к действительно зрелищным провалам негодяев», – пишут зрители.

«Мегрэ» (2025)

Рейтинг IMDb: 7.0 | Рейтинг Кинопоиска: –

Сериал снят по произведениям Жоржа Сименона о комиссаре Мегрэ. Но здесь вам предстоит познакомиться с Жюлем Мегрэ, каким вы его еще не видели: молодым, амбициозным и вынужденным расследовать самые запутанные преступления в современном Париже.

Это первая адаптация, которая переносит легендарного детектива в нашу эпоху, где технологии помогают, но не заменяют знаменитую интуицию комиссара.

«Убийство перед вечерней» (2025)

Рейтинг IMDb: 7.0 | Рейтинг Кинопоиска: 7.0

Спокойная жизнь викария Дэниела Клемента заканчивается, когда в его церкви находят тело прихожанина. Теперь ему, человеку веры и доброты, приходится погрузиться в мир земных пороков и раскрыть убийство.

Расследование приводит его к темным тайнам, которые скрывают, казалось бы, благочестивые жители его прихода.

«Бле-стя-ще! В какой-то момент мне стало совершенно без разницы, в какую сторону повернёт сюжет. Всё то, что в других фильмах-сериалах является обычным клише, тут отыграно на полную.

Довольно неплохой детектив в стиле "Убийств в Мидсоммере", благодаря работе режиссёра превращается в потрясающую драму-триллер», – делится восторгом одна из зрительниц.

«Смерть от молнии» (2025)

Рейтинг IMDb: 7.7 | Рейтинг Кинопоиска: –

История восхождения и трагического падения одного из самых загадочных президентов Америки, Джеймса Гарфилда. Сериал детально показывает его короткое правление и раскрывает мотивы Шарля Гито, решившегося на убийство.

Это политический триллер и психологическая драма о том, как слепая одержимость может привести к национальной трагедии.

«Гевелий» (2025)

Рейтинг IMDb: 7.8 | Рейтинг Кинопоиска: –

Основанная на реальных событиях драма об одной из самых страшных морских катастроф Польши – затоплении парома «Ян Гевелий» в 1993 году. Сериал рассказывает о расследовании трагедии, в центре которого оказывается второй капитан, стремящийся докопаться до истины и найти виновных в гибели десятков людей.

«Польский ответ на сериал "Чернобыль". Рекомендую к просмотру однозначно, но с оговоркой. Если вы ждете легкого развлечения на вечер – не стоит смотреть. Сериал эмоционально тяжелый и оставляет тяжелое ощущение»,

«Сюжет захватывает с первой минуты – хочется узнать, что же будет дальше. Сложно оторваться от него»,

«Несмотря на формат мини-сериала, каждый кадр по-настоящему кинематографичным. От сцен затопления до судебных заседаний – всё снято и смонтировано с удивительной тщательностью. Многие дорогие фильмы сегодня не дотягивают до такого уровня внимания к деталям: костюмам, декорациям, визуальным и звуковым эффектам», – признаются зрители.

