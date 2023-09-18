«Блатные» столько тратили на завтрак: озвучен копеечный гонорар Певцова в «Бандитском Петербурге»

Детективный телесериал «Бандитский Петербург» вышел на экраны в 2000 году. Главную роль журналиста Обнорского исполнил популярный актер Александр Домогаров. Герой оказался в центре преступного беспредела и коррупционных скандалов в органах. В картине зрители видели роскошную жизнь воров, однако на съемочной площадке артисты совсем не шиковали.

Гонорары даже маститых звезд были крайне скромными. Больше других получал Дмитрий Певцов, сыгравший Адвоката: 300 долларов в день. Столько же зарабатывала и легенда советского кино Армен Джигарханян (вор в законе Гурген). Исполнившему роль прокурора Санкт-Петербурга Олегу Басилашвили платили всего 100 долларов.

Экономили и на технической части. Снимали сериал на видеопленку. Выходило дешевле, но страдала четкость изображения. Количество дублей было минимальным, чтобы снизить затраты, поэтому и актеров нашли опытных — тех, кто мог быстро сориентироваться в кадре, рассказывает «Дом кино».