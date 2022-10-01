«Блат» в кино и брак с Тодоровским не помогли: куда пропала юная звезда «Джентльменов удачи»

Известная мама не сделала из нее большую актрису.

В легендарной комедии «Джентльмены удачи» засветилось много «блатных детей». Мальчика с собакой сыграл сын сценариста Георгия Данелии Николай, а лыжницу – дочь режиссера картины Александра Серого Ольга. Появилась в фильме и дочка второй сценаристки Виктории Токаревой по имени Наташа.

6-летняя Наташа Токарева сыграла роль дочери бывшего уголовника в исполнении Алексея Ванина. Но больше Токарева в кино не снималась. Девушка окончила сценарный факультет ВГИКа. Вышла замуж за актера и режиссера Валерия Тодоровского. Но несмотря на двоих детей, брак распался.

Из Натальи Токаревой не получилось ни знаменитой артистки, ни большого сценариста. Токарева написала сценарий для нескольких серий «Каменской», а в последние годы и вовсе отошла от кино.