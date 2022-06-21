Блат и отсутствие таланта: дочь Славы взвыла от российского шоу-бизнеса

23-летняя Саша Морозова раскритиковала российский шоу-бизнес. По ее мнению, на Западе гораздо проще ребенку из звездной семьи построить карьеру. Публика там реагирует на талант более радушно, считает молодая певица. Морозова на своем опыте убедилась в этих суждениях: как дочь известной певицы Славы она столкнулась с негативом. Она вспомнила, как плакала из-за отрицательных комментариев в интернете.

«Сразу возникают разговоры о блате, все сомневаются в таланте», — пожаловалась Саша в беседе с порталом «СтарХит ».

Лишь со временем ей удалось научиться игнорировать высказывания хейтеров, чтобы не тратить на них силы и эмоции. Именно поэтому, как уверена Саша, в России наследникам из творческих семей тяжелее развиваться на сцене. Новые высказывания певицы также не ускользнули от внимания критиков. Пользователи Сети уже посоветовали Морозовой выступать на Западе, если условия там кажутся ей более подходящими.

«Нам своих мегазвезд хватает, пусть такое „счастье“ им достанется. Мама со старым отчимом все оплатят», — написали комментаторы.

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