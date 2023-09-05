Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели

Упрямая статистика работает далеко не в пользу семейных пар. Согласно некоторым данным, супруги частенько расстаются из-за измен. Причем виноваты в них обычно мужчины.

Однако встречаются и патологически честные мужья, готовые простить любое предательство. Даже если они застанут жену с любовником, то до последнего будут сохранять брак — настолько они дорожат семьей. И зависит это свойство от их имени.

Максим. Обычно это довольно позитивный человек, который многого добивается в жизни, но на первом месте для него стоит счастье близких. Такой мужчина — собственник, который никогда не отпустит от себя женщину.

Руслан. Этот доброжелательный и общительный человек известен своей неконфликтностью. По натуре он романтик, который не позволит себе интрижек на стороне.

Трофим. Такой мужчина крайне ответственно относится к созданию семьи и дорожит благоприятной атмосферой в доме. Поэтому, как бы ему не было трудно, он постарается простить измену супруги.

Влад. Этим человеком в жизни руководят строгие принципы. Столкнувшись с предательством второй половинки, он будет очень долго переживать, искать причину в себе, но в итоге сможет простить избранницу.